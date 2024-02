Juninho diz que ficou feliz com discurso de Tadeu: 'Deixou claro'

Juninho, sétimo eliminado do BBB 24, em conversa com Ana Maria Braga no Café com o Eliminado:

Ficou feliz com o discurso de Tadeu. "Tentaram levantar uma questão que, do meu ponto de vista, é pesada e não aconteceu. Muito voltada para uma questão de assédio. Eu fiquei muito feliz quando o Tadeu fez o discurso dele. Deixou claro que o programa tem a visão total do jogo, e caso tivesse acontecido isso nem teria paredão, eu teria saído pela porta dos fundos."