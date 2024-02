Influencer do bumbum de 128 cm expõe pedido inusitado: 'Nível de ousadia'

A influencer do bumbum de 128 cm, Emanuelly Monteiro, 33, expôs um pedido inusitado feito a ela. Para a proposta, ela contou que foi oferecido R$ 5 mil.

O que aconteceu

Emanuelly contou que o pedido envolvia seu pé. A proposta era que ela lambesse o pé sujo de lama e, em troca, ela receberia R$ 5 mil. "Recusei, é claro, mas até sugeriram pagar mais caro para lamber. Isso é um nível de ousadia que eu não esperava", comentou ela.

Por falar na influencer, ela deu detalhes sobre um seguro do seu bumbum. Ela planeja fazer um seguro e que acredita que o valor chegue a R$ 3 milhões. "Tenho procurado seguros, mas ainda não fechei nada. O tamanho do meu bumbum me deixou bem conhecida, então preciso assegurar", disse ela.