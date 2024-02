Filha de Tadeu Schmidt estrela musical e vende rifa para ajudar o projeto

Valentina Schmidt, filha mais velha do apresentador Tadeu Schmidt, vai estrear em um novo musical e está vendendo rifa para ajudar na produção da peça.

O que aconteceu

A jovem atriz é a Mulher de Véu, Lúcia, na produção "Vestido da noiva, o musical". O texto é de Nelson Rodrigues, com direção de Rafaela Amado, direção musical de Guilherme Borges e músicas originais de Claudio Lins.

O musical estreia no dia 22 de fevereiro e fica em cartaz até 31 de março, no teatro Cesgranrio, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio de Janeiro.