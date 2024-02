Denise Rocha diz que iniciou um relacionamento com árvore

Denise Rocha, 40, diz que iniciou um relacionamento com uma árvore. A ex-Fazenda divulgou em uma rede social uma série de fotos com um Pau-Brasil.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, Denise falou sobre ter começado esse relacionamento com a árvore. "Meus amores essa terei que contar para vocês: estabeleci um relacionamento de conexão com uma árvore", escreveu ela.

A ex-Fazenda explicou o motivo de ter estabelecido esse relacionamento. "Calma gente, deixe eu explicar melhor: um assinante estrangeiro me fez um pedido inusitado. Ele se identifica como ecossexual e queria que eu estabelecesse uma conexão especial com uma árvore específica: o Pau-Brasil (quase em extinção no país)", disse ela.