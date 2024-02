Com tema burlesco, que horas começa a primeira Festa do Líder do BBB 24?

Até então, no BBB 24, as festas de quarta-feira não haviam sido para o Líder em exercício. Não havia uma temática específica e contava com shows de artistas.

Após o anúncio de que teria a sua tão esperada festa, Fernanda fez uma brincadeira com Djavan. No programa ao vivo, a confeiteira ironizou e pediu para não tocar nenhuma música do famoso. Na verdade, ela é fã do cantor e pontuou isso algumas vezes na casa.

O horário do evento da liderança segue o mesmo esquema das festas anteriores. Conforme a grade da programação, começa às 22h25 (horário de Brasília).

Repercussão

No X (antigo Twitter), espectadores compararam o tema com o cabaré tradicional Moulin Rouge e o filme "Burlesque", com Cher e Christina Aguilera. Outros ainda se questionaram sobre qual era a temática da festa de Fernanda.