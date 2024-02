Camilla, William e mais: como é o conselho que assume se Charles se afastar

O rei Charles 3º adiou compromissos após ter sido diagnosticado com câncer. Caso o monarca tenha de se afastar do ofício para o tratamento, ele pode acionar os Conselheiros do Estado, que têm poderes legais para assumir funções reais.

Como funciona?

Os conselheiros são nomeados de acordo com algumas regras. Tradicionalmente, além do cônjuge do monarca, os conselheiros nomeados são os quatro adultos seguintes na linha de sucessão. Atualmente seriam: rainha Camilla, príncipe William, príncipe Harry, príncipe Andrew e princesa Beatrice.

Eles devem residir obrigatoriamente no Reino Unido e ter mais de 21 anos. Teoricamente, o Príncipe Harry poderia fazer parte do conselho por ainda manter uma residência no país.