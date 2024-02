BBB 24: Sisters revelam incômodo com 'jogo duplo' de Bin Laden: 'Prefeito'

Ele joga dos dois lados, lindão, cara. Joga dos dois lados Fernanda.

"Ele quer jogar mais aqui, mas ele quer ter abertura lá [Quarto Fada], porque se um dia ele quiser mudar, parece natural", respondeu Pitel. "É o jogo dele, né? Me incomoda porque... mas cada um faz o que quiser. O Rodrigo falou ontem assim: 'As pessoas aqui têm muito medo de serem injustas com as outras, então é escutar muito todos os lados'. Então, todo mundo vai fazer trabalho de prefeito aqui, coisa chata".

A sister ainda disse que alguns brothers querem fazer "papel de bom" com todos para não parecerem injustos ou "vilões", e que se for dar atenção a todas as histórias dos participantes, "vou apertar aquele botão [de desistência]".

