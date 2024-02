BBB 24: Rodriguinho ativa modo 'game' e empurra Fernanda para o precipício

Dieguinho entende que a aliança entre a confeiteira e o pagodeiro está por um fio e pode ruir a qualquer momento. "Ele está no 'modo game'. Aqui fora, a gente já sacou que Rodriguinho está jogando aos poucos a Fernanda para a beirada do precipício e falando: 'Se continuar me caguetando para a galera, te chuto daqui em dois segundos e não jogo mais com você'."

Kerline Cardoso concorda que Rodriguinho está priorizando o jogo a qualquer tipo de lealdade na casa. "Além de ser um dos participantes mais soberbos de todas as edições, Rodriguinho também é um dos Camarotes que mais jogou no reality - e, jogando sujo ou não, está se saindo muito bem."

Fernanda e Pitel expuseram uma à outra o cansaço que sentem do confinamento. A primeira admitiu que não está "satisfeita com nada" e que desconfia de todos a seu redor. Já Pitel concordou com a observação da amiga sobre estar menos animada e admitiu sentir-se "esgotada".

Para Kerline Cardoso, parte desse desânimo de Pitel se deve à decepção com Rodriguinho. "Afirmo aqui com segurança que, em todas as edições do BBB, não houve participante mais soberbo que Rodriguinho. Ele é de uma arrogância tamanha! Não é amigo, altamente narcisista."