Fernanda avalia a sua liderança no BBB 24: 'Odiei a forma como fui vista'

Em conversa com Rodriguinho no BBB 24 (Globo), Fernanda avaliou a sua liderança desta semana e reclamou da forma como foi vista por outros brothers.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, Fernanda falou sobre o desconforto com as meninas do Quarto Fada — em especial Bia e Alane. A confeiteira deixou claro que não queria parecer soberba com a liderança.