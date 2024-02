Após beijo proibido, Inácia mata charada com premonição sobre Mariana

Mariana e João Pedro compartilham um beijo, mas a jovem deixa claro que deseja apenas uma relação fraternal com ele. Aconselhado por José Inocêncio, João Pedro é orientado a evitar envolvimentos amorosos com Mariana.

Inácia comenta com Chico sobre a situação, destacando que Mariana foi uma armadilha preparada por Belarmino para prejudicar José Inocêncio. Mariana expressa sua insatisfação em relação ao beijo recebido de João Pedro. Zinha desabafa com Morena sobre sua preocupação com João Pedro.

José Venâncio não demonstra entusiasmo diante da festa surpresa organizada por Eliana e Eriberto em comemoração ao seu aniversário. Venâncio confessa a Buba que não consegue tirar seus pensamentos dela.