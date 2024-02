Yasmin detona rival e alfineta aliada: 'Preferia a Wanessa boca de navalha'

Yasmin disparou: "O 'psiu' mesmo, ela aceita que faça com ela. Não fala nada".

A cantora amenizou: "Mas aí é problema dela, a gente não pode influenciar. Cada um sabe onde pega para ti".

Incomodada, a modelo rebateu: "Eu preferia mil vezes a Wanessa boca de navalha, já vi que a algodão-doce brotou hoje de novo". Na sequência, a aliada se justificou: "Mas eu sou assim, a gente não é uma coisa só na vida, a gente tem que pensar, tem que avaliar as coisas. Continuo achando errado ela não te dar a oportunidade de te falar ontem".

Brunet continuou incomodada e destacou que Wanessa não poderia encarar o jogo como a vida: "Sabe por que não tem como levar isso aqui como na vida? Porque quando a pessoa te expõe no Sincerão é para o Brasil todo ver. Por uma coisa tão escrota assim... vai tomar no meio do c*. Não quero nem falar disso porque já está me subindo raiva dela".

