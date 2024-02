Whindersson anuncia retorno aos palcos após pausa na carreira de comediante

Em 2021, ele decidiu se afastar da comédia por tempo indeterminado. "Não me incomodo com a fama porque eu só sou amado pelas pessoas como sou porque elas me conhecem, e eu amo esse amor. Mas me afetou em outros níveis e eu acho que ainda não sei lidar, preciso assimilar e entender o que fazer com isso", disse na ocasião.

Em 2022, ele fez uma turnê pelo Brasil. O show "Isso Não é Um Culto" foi gravado e lançado na Netflix no ano passado.

Desde então, Whindersson se dedica a outras áreas. Ele investiu na carreira de trapper e no boxe.