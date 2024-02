Wanessa se expõe de verdade pela primeira vez no BBB 24 e se queima mais

Wanessa criticou novamente Davi no Sincerão de ontem (5) do BBB 24 (Globo) dizendo que ele "joga sujo" e é "desrespeitoso" principalmente com as mulheres da casa.

No Central Splash, Chico Barney defendeu que as pessoas "não precisam se gostar" dentro do reality show, mas que o tom de Wanessa e Yasmin com Davi é muito diferente dos que elas têm com outros brothers.