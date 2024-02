Após Daniel matar charada, Paula cai pra trás com golpe cruel de Taís

Virgínia decide ministrar aulas de etiqueta para Bebel. Cássio e Mateus discutem sobre Lúcia, com Mateus opinando que Cássio não é adequado para ela. Luciano inicia seu trabalho no albergue.

A reação de Virgínia ao saber que Belisário perdeu o apartamento resulta em uma discussão acalorada. Antenor, ao descobrir sobre a perda do pai, sente um forte aperto no peito, levando Rodrigo a chamar um médico. Enquanto isso, Daniel compartilha as fotos com Paula, que fica impressionada com o golpe de Taís e teme não ser perdoada pelo amado. No entanto, ele declara seu amor e os dois se beijam. Taís, confiante, assegura a Marion que nada pode dar errado.

Antenor permanece hospitalizado após sofrer um enfarte. Paula expressa sua gratidão a Virgínia e Gilda, convidando-as para serem madrinhas em seu casamento. Lúcia e Cássio decidem manter uma amizade, com Cássio reconhecendo a especialidade de Lúcia e sua própria inadequação para ela.

Joana aconselha Camila a seguir o coração. Diana exige ver Gustavo e ameaça procurá-lo em sua casa. Gustavo, atendendo a um chamado de Tiago, deixa o local, deixando Dinorá desconfiada. Tiago alerta Gustavo após receber uma ligação suspeita de Dinorá. Gustavo, ao ver Vanderlei assediar Dinorá, faz uma cena de ciúmes.