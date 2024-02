Saryne: Rodriguinho pegou gosto por jogo e não liga para rasteira em aliada

Para Bárbara, o pagodeiro acabou pegando gosto pelo game após tantas semanas reclamando de estar no confinamento. "Ele está se movimentando muito bem no programa, e isso é interessante de se acompanhar. Me parece que ele começou a gostar de estar lá dentro e está jogando muito bem internamente - embora aqui, externamente, a situação dele não seja nada boa."

Dieguinho Schueng, por sua vez, acredita que Rodriguinho precisa definir melhor seus alvos e motivações dentro do game. "Falta talvez para o Rodriguinho um objetivo claro no jogo. Parece que ele vai vivendo as situações e deixando o jogo levá-lo. Até aqui, o único 'objetivo' dele é falar mal do Davi, fazer graça com a Pitel e se achando o tempo inteiro - principalmente este último."

Dieguinho: BBB reconhece erro da semana passada e entrega Sincerão melhor

A dinâmica do Sincerão realizada na noite de segunda-feira (5) dentro do BBB 24 (Globo) foi marcada por tretas, envolvendo personagens como Alane, Beatriz e Fernanda - escolhida pelas duas primeiras como o maior 'jogo sujo' da casa.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, opinou que a dinâmica desta semana foi muito superior à da segunda-feira anterior (29). "Que Sincerão bom foi esse de ontem! Foi um Sincerão que se desenvolveu, que de fato teve ares de Jogo da Discórdia. Teve discórdia, teve dedo na cara, teve gente se acusando, se comprometendo... Parece que a equipe entendeu o erro da semana passada e fez questão de não deixar nada passar desta vez."