Saryne: Fernanda foi corajosa, mas incoerente em esculacho de Beatriz

No Central Splash, Chico Barney disse ter gostado da discussão entre a comerciante e a confeiteira. "Fernanda conseguiu dar vazão de maneira criativa ao ranço que as pessoas têm [dentro do BBB]", disse, referindo-se à fala em que a sister comparou a vivência com Beatriz ao filme "127 horas".

"Se eu estivesse com a mão agarrada com você, não seria 127 horas, eu ia arrebentar minha mão em cinco segundos", afirmou a confeiteira no episódio referido.

Bárbara Saryne concordou e afirmou que o discurso de Fernanda foi "forte". "Hipnotiza, a gente tem vontade de parar para assistir a um Sincerão com alguém falando dessa maneira", disse.

Achei corajoso da parte da Fernanda, mas não posso deixar de dizer que achei arrogante e acho incoerente quando ela diz que a Beatriz é insignificante pra ela, uma vez que passa muito tempo dentro do quarto falando da Beatriz Bárbara Saryne

A jornalista ressaltou que o programa "não é sobre ganhar provas" e considerou "um erro" Fernanda dizer que só começará a dar atenção à Beatriz quando a sister começar a ganhar provas na edição.

