Rodriguinho brinca que despertador foi para Alane: 'Em sua homenagem'

No Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo), Rodriguinho indicou que brincou com Alane sobre a música do despertador ser em sua homenagem. Hoje (6), a produção acordou os brothers com "B.Y.O.B", da banda de rock System Of A Down.

O que aconteceu

Às aliadas, Rodriguinho disse que brincou com a adversária sobre o despertador: "A Alane passou e eu falei: 'você sabe que essa foi em sua homenagem'". A situação aconteceu mesmo, e a sister entrou na brincadeira: "Igualzinha à minha voz, pô. Idêntica".