Pitel se compara com rivais e avalia título de 'agressiva': 'Sempre errada'

No Quarto Gnomo, Giovanna Pitel revelou sua percepção do jogo no BBB 24 (Globo). A assistente social pontuou que, enquanto é vista como a "agressiva e maldosa" pelos colegas, as rivais do Quarto Fadas são encaradas como "boas e frágeis".

O que aconteceu

Pitel avaliou que as adversárias são vistas como "mocinhas" do programa: "Para elas, é sempre muito mais tranquilo, porque parece que elas são sempre as 'ai, ela é tão boazinha, ela é tão galera', que nem ela [Alane] fez. Ela é tão doce, ela é tão menina, ela é tão fragilizada, ela é tão machucada".