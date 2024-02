Cansado de ser feito de palhaço, Daniel vira o jogo e desvenda golpe

Virgínia pede que Mariano fotografe Gilda. Virgínia pega a chave do estúdio e joga pela janela para Daniel, que faz uma cópia. Daniel acha no computador de Mariano todas as fotos utilizadas na montagem.

O assistente de Mariano chega e Daniel se esconde. Belisário perde tudo que ganhou e ainda o apartamento em uma mesa de pôquer. Taís chega ao estúdio. Rodrigo é testemunha do testamento de Antenor. Daniel foge pela janela. Olavo comenta que Belisário é herdeiro necessário de metade da fortuna de Antenor. Todos especulam quem será beneficiado com a outra metade.

Vidal fica paralisado quando Cássio conta que Belisário perdeu o apartamento. Dinorá desconfia que Gustavo a traiu. Daniel oferece dinheiro para Taís contar a verdade e ela finge ter se ofendida.