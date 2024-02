Marrone posta vídeo e mostra fazenda de 35 mil hectares com lago e piscina

Marrone, da dupla com Bruno, está curtindo um período de descanso antes do Carnaval na sua fazenda em Goiás.

O que aconteceu

Marrone está aproveitando a folga na fazenda Favo de Mel, localizada na cidade de Jussara, no interior de Goiás. E mostrou parte do imóvel através dos stories, do Instagram.

O nome da fazenda é em homenagem a um dos grandes sucessos da dupla. A fazenda possui 35 mil hectares, tem uma piscina com a letra 'M' no fundo e um lago para pescaria.