Luísa Sonza posa de lingerie e recebe elogios: 'Merece um milhão de likes'

Luísa Sonza, 25, posou de lingerie e recebeu elogios uma série de elogios em uma rede social.

O que aconteceu

A cantora posou com uma lingerie rosa empinando o bumbum. As fotos eram nos bastidores de um novo clipe, "Recadin", uma parceria com Kevin o Chris, que sairá nesta quarta-feira, às 11h.

Nos comentários, Luísa recebeu uma série de elogios. "Tua bunda merece um milhão de likes", disse um. "Linda e gostosa", afirmou outro. "Uma grande gostosa e cheia de talento!", elogiou uma seguidora. "Qual a sensação de ser a mais gata de todas?", afirmou mais uma.