Kéfera sobre rotina fitness: 'Não quero ninguém engatilhado pro lado ruim'

A atriz admitiu que seus conteúdos podem trazer gatilhos, especialmente a quem possa ter um transtorno alimentar. "Se o meu conteúdo te engatilha de alguma forma, assista outra pessoa e volta daqui a pouco. Eu não quero ninguém engatilhado para o lado ruim da coisa. (...) Daqui a pouco passa essa fase que eu estou com uma dieta mais restrita. E aí eu volto a montar pra mostrar eu comendo bacias de comida", explica.

Kéfera aponta os riscos de correr atrás de uma magreza excessiva e que as tendências ainda incentivam um padrão de beleza irreal. "Eu tenho me mostrado extremamente ativa em relação a exercício físico e com uma rotina bem similar a de um atleta mesmo. E eu sei que não são todas as pessoas que têm esse objetivo, né? Enfim, as nossas metas em relação a corpo são diferentes. (...) Quem leva a minha rotina como inspiração, como motivação para fazer você fazer exercício, beleza. Mas quem fica entrando numa pilha de 'ai, meu Deus, meu corpo', aí pula fora, menina. Eu só quero ver você feliz, entendeu?", declara.