Dança sensual com morango e treta por flerte: Juninho é eliminado do BBB 24

A casa foi dividida em dois grupos. Juninho foi o mais votado pelo grupo sem pulseira, já Alane e Isabelle empataram no voto do grupo com pulseira e a Líder Fernanda desempatou colocando Alane na berlinda.

No Confessionário, os brothers tiveram que votar entre as pessoas de seu próprio grupo. Isabelle e Marcus foram os mais votados.

Marcus se livrou do Paredão na Prova Bate-Volta e a formação final ficou: Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho na berlinda.

Rixa com Davi, dança sensual com Leidy e treta com Alane: a passagem de Juninho pelo BBB 24

BBB 24: Juninho faz dança sensual para Leidy Elin em festa Imagem: Reprodução/Globoplay

Aliança no Quarto Gnomo. Juninho se aproximou de Bin Laden, Luigi, Fernanda, Pitel e Rodriguinho, descartando sua primeira aliança no jogo com o grupo Puxadinho — do qual fez parte para entrar no programa.