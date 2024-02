João Vicente de Castro mostra casa de 500 m² no Rio de Janeiro; conheça

João Vicente de Castro abriu sua casa de 500 m², localizada no bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Segundo ele, foram três anos procurando o local para construir a nova casa e dois anos de obras. "Sou festeiro mesmo, e queria ter sala e varanda integradas, com uma circulação fluida que ligasse os ambientes internos e externos. Tudo com transparência e muito verde", disse em entrevista à Casa Vogue.

A casa tem a cor branca como predominante, além de diversos quadros, estofados e materiais feitos com pedras nacionais. "Queríamos que os desenhos das rochas funcionassem como uma estampa natural. Não fazia nenhum sentido eu colocar um elefante branco no meio de um lugar tão lindo como o Jardim Botânico. Tinha que ser coerente com o entorno e com o que acredito", explicou o ator, um dos criadores do Porta dos Fundos.