Isabelle caiu em sua pior armadilha ao basear jogo em Davi

No Central Splash, Chico Barney afirmou que a sister não tem se mostrado para além da narrativa com Davi.

Ela caiu na pior armadilha que poderia ter caído, que é um jogo totalmente baseado na relação dela com Davi. Ela não tem outra história no jogo ou no programa Chico Barney

O comentarista disse que todas as aparições da sister, seja no programa ao vivo ou no Pay Per View, estão relacionadas ao brother, o que de certa forma a enfraquece e a torna "uma personagem muito menos interessante".

Bárbara Saryne concordou, avaliando o posicionamento de Isabelle no Sincerão: "Se a gente for avaliar o desempenho no Sincerão, quem tinha que sair [neste Paredão] era a Isabelle. Ela foi bem fraquinha nessa oportunidade de tempo de tela. Não rendeu".

