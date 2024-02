Helena faz acordo com vilão para impedir casamento em 'Elas por Elas'

A filha de Sérgio explica que está disposta a impedir a união do pai com Miriam. "O meu pai quer se casar com uma vagabunda. Uma enfermeira de quinta, anos mais nova. Quero impedir esse casamento. Ele não está bem da cabeça", diz.

O advogado sugere uma interdição. "Pra impedir o casamento, temos que interditar o seu pai. Vamos precisar de um atestado psiquiátrico e muitas evidências que comprovem a incapacidade. Mas quanto ao casamento, Sérgio só pode se casar com a separação total de bens. Vou ver o que posso fazer", explica.

Os dois vilões fecham um acordo. "Sabia que poderia contar com você. A prioridade é interditar Sérgio Aranha", fala Helena. "Conte comigo, Helena... pra tudo", deixa claro o ex-sócio de Lara.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.