Grande jogadora, Alane tem contraponto perfeito em Fernanda

No Central Splash, Chico Barney afirmou que a briga foi "interessante" e que as duas participantes já mostravam potencial, mas não tinham se exposto da melhor maneira até o episódio de ontem — o qual avaliou como ?uma noite histórica no BBB".

"Ontem as duas mandaram muito bem", disse. "Acho a Alane uma baita jogadora, acho que ela se impõe, se organiza. Tem uma parte do publico que deve estar completamente apaixonada pela Alane depois de ontem".

A Fernanda é a contraparte ideal de uma Alane. A Alane é toda querendo ser a certinha, a boazinha, e a Fernanda com esse clima de 'turma do fundão'. Essa separação meio Ying e Yang das duas é muito interessante para animar o jogo .

Chico Barney

Bárbara Saryne concordou e avaliou o embate como uma "batalha de gigantes": "Tinha argumento dos dois lados, as duas conseguiam criar uma linha de raciocínio com desenvoltura".

"Tanto Alane quando a Fernanda são essenciais para essa temporada. As duas têm potenciais de ir criando novos enredos, e essas batalhas no Sincerão são ótimas", acrescentou.

