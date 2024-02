Giovanna Ewbank posa de fio-dental e topless

Giovanna Ewbank, 37, compartilhou uma selfie mostrando o penteado no longo cabelo loiro ondulado enquanto vestia apenas uma calcinha fio-dental.

O que aconteceu

A atriz postou foto fazendo topless e usando apenas roupa íntima para exibir o penteado com laços aplicados em todo o comprimento do cabelo. "Não quero desfazer o hair que a Cleide Araujo fez hoje", comentou a artista em seus stories do Instagram.

Giovanna Ewbank exibe penteado com laços Imagem: Reprodução / Instagram

Mais cedo, Giovanna havia republicado uma imagem do cabelo feito pela hair stylist responsável pelo penteado. Na imagem, a apresentadora está de costas exibindo junto às madeixas, um look lilás com brilho.