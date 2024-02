Ex-BBB exibe barriga sem filtro e alerta: Não acredite em 'blogueiragem'

Jaque Khury, 39, mostrou sua barriga sem filtros na rede social e destacou que "não existe perfeição".

O que aconteceu

A influenciadora exibiu o abdômen real no Instagram. "Não acredite na 'blogueiragem' alheia! Você é igual a todas as mulheres. Não existe perfeição! Somos iguais! E no Instagram só mostramos o que queremos. O melhor lado sempre! Poucas mostram a real", desabafou em uma publicação.

A ex-participante do BBB 8 comparou seu físico em dois registros. "Foto 1 na postura, foto 2 desleixada? ambas sem filtros, make ou nada, porque cansa querer ficar impecável. Mas olha aí a diferença", concluiu.