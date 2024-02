Enquete UOL BBB 24: Sincerão enterra de vez participante após acusações

A dinâmica do "Sincerão" na noite desta segunda-feira (5), parece ter prejudicado o participante Juninho. De acordo com a enquete do UOL, o brother deve ser eliminado no paredão do "BBB 24" com uma grande margem de rejeição.

O que diz a enquete

Segundo a parcial atualizada às 11h20, o motoboy aparecia com 50,57% dos votos para sair do programa. Ontem, Juninho estava em segundo lugar e, por vezes, a diferença para Alane era bem grande.

Agora, a sister está em segundo lugar com 38,86%. A reviravolta pode ter sido influenciada pelo "Sincerão", em que Alane voltou a falar do flerte de Juninho na festa. Além disso, o embate da bailarina com Fernanda deixou expectativas no público pelos próximos capítulos.