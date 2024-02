Enquete UOL BBB 24: Próximo da eliminação, participante dispara na votação

Alane, Beatriz, Juninho e Isabelle disputam o sétimo Paredão do BBB 24 (Globo) e um deles será eliminado na edição ao vivo de hoje (6). Saiba como está a votação, de acordo com a parcial da enquete do UOL:

O que diz a enquete

Às 16h45, a parcial da enquete continuava apontando Juninho como o próximo eliminado do programa. O motorista já somava mais da metade dos votos, com 51,52%.