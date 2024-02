Enquete BBB 24: Novo posicionamento de torcida não influencia parcial UOL

Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho disputam a preferência do público no paredão desta semana do "BBB 24". De acordo com a nova parcial da enquete UOL, atualizada às 12h45, o motoboy deve deixar o programa na noite de hoje.

O que diz a enquete

Segundo a votação, Juninho tem 50,8% dos votos. Mais cedo, o perfil oficial de Isabelle mudou o posicionamento e aconselhou os fãs a votarem para eliminar o brother e também Alane.

Porém, parece que a decisão foi tomada tarde demais. Alane conseguiu recuperar o fôlego depois do "Sincerão" e agora está com 38,72% dos votos.