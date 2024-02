Dieguinho: BBB reconhece erro da semana passada e entrega Sincerão melhor

Bárbara Saryne elogiou a produção do BBB por ter se atentado às críticas geradas na semana passada para otimizar o Sincerão. "É muito importante não deixar de ouvir a audiência, os críticos e os próprios participantes - porque eles estão lá dentro e também fazem parte do programa - para tentar aplicar alguma mudança. Essas mudanças [idealizadas e recém-aplicadas pela produção do reality] foram essenciais."

Ela faz questão de destacar também o mérito dos confinados, que deram o melhor de si na dinâmica. "O elenco também merece todo o reconhecimento, porque entregou demais. Todos ali argumentaram muito bem, sem exceção. Até quem foi um pouco mais fraco fse saiu bem. Foi um episódio excelente de Big Brother."

Saryne: Rodriguinho pegou gosto por jogo e não liga para rasteira em aliada

Rodriguinho, 46, entregou para Beatriz, 23, que havia orientado Fernanda, 32, sobre o que dizer a respeito daquela no Sincerão. Bia compartilhou a informação com Isabelle, 31, quando esta elogiou o discurso de Fernanda sobre os filhos durante a dinâmica.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, considera que o cantor tem se conduzido bem na competição dentro da casa, apesar da imagem ruim que vem cultivando entre o grande público. "O Rodriguinho tem feito um excelente jogo interno. Aqui fora falamos muito sobre ele e as coisas péssimas que diz, mas ele é muito respeitado pelos participantes lá dentro e não tem dificuldade ou preocupação ao dar rasteira em aliados."