Davi sobre Isabelle no BBB 24: 'Ela não vai abrir mão de mim'

Matteus disse também pensar assim. "Ninguém vai mudar o que eu sinto".

Davi apontou que tentaram virar Isabelle contra ele. "Todo mundo da casa já chegou na Isabelle para falar para ela parar de andar comigo. Falando mal de mim para ela. E colocando coisas na cabeça dela, tipo 'ele não presta, não ande com ele'".

Ela é a pessoa que me conhece aqui dentro, ela já sabe quem sou eu, a minha personalidade. Por mais que as pessoas cheguem para falar de mim para ela, porque as pessoas não me conhecem totalmente, ela é uma pessoa que me conhece e ela não vai abrir mão de mim, porque ela sabe quem eu sou . Davi

