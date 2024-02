Davi e Michel se estranham em dinâmica: 'Quer criar um problema'

"Eu tenho que ficar calado? Entendi", avaliou Michel. "Mas eu tô falando com ela, não falei com você, entenda como você quiser", continuou Davi.

Os dois continuaram no assunto e o professor disse que tinha direito, como parte do grupo, de dar sua opinião. "Valeu, Michel, estou falando com ela. Você tudo tem que trazer para um outro lado", reclamou Davi. "Valeu, valeu. Tudo você quer criar um problema".

Raquele, então, interveio na discussão: "Eu vou fazer e pronto, acabou".

Mais tarde, Davi foi conversar com o professor sobre a dinâmica do Sincerão que ocorreu na noite anterior.

"Ontem, no Sincerão, aquilo mexeu muito comigo, irmão. Você tem sua percepção e sua visão referente a minha pessoa. Agora eu não quero que você me veja mal aqui dentro da casa. Porque, se eu ver que você está me vendo mal aqui dentro da casa, eu vou correr atrás, eu vou me posicionar referente a minha pessoa porque é o meu nome que está no jogo. E vou mostrar para você quem realmente sou eu", disse o baiano

Michel, então, disse que os dois já haviam conversado sobre isso e Davi concordou: "Conversou. E, tipo assim, eu não quero que você me enxergue mal. Porque, se eu ver que você está me enxergando mal, eu vou te mostrar a pessoa que eu sou."