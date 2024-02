Curtindo dia de folga, Claudia Raia posa de biquíni tomara que caia

Claudia Raia, 57, aproveitou o dia de folga e compartilhou uma foto de biquíni nesta terça-feira (6).

O que aconteceu

A atriz apostou em um biquíni rosa no dia de folga. O modelo tomara que caia tinha uma bola central metalizada nos seios e duas nas laterais da parte debaixo.

Em post no Instagram, mostrou que estava curtindo o descanso com o marido Jarbas Homem de Mello. Ele também estava de sunga no story postado pela artista.