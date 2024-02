Brother diz que Davi se mantém no BBB por polêmicas: 'Discussão dá Ibope'

O Davi é o tipo de gente que gosta de se manter no jogo brigando. Ele acredita que, com certeza, com polêmica, discussão, dá ibope. Então, ele vai ficar pegando um que ele acha que é fraco e atacando

— Juninho

Fernanda opinou que Davi "é meio assustador" e Pitel disse que ele está "coringando".

"Ele só ataca, de fato, quem ele acha que é fraco", continuou Juninho. "Ele não ataca, não pega um Rodriguinho, ele não vem em cima de mim".

