Yasmin chora após conversa com Davi: 'Ele me faz muito mal'

Yasmin Brunet chorou na madrugada de hoje (6) após uma conversa com Davi no BBB 24 (Globo). A modelo desabafou com Lucas e Wanessa sobre o ocorrido.

O que aconteceu

Em um papo com Yasmin, Davi pediu desculpas por falar "psiu" em uma discussão com a modelo. O motorista disse que tem esse costume fora do programa.