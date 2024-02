BBB 24: Wanessa chama sister de 'tonta' por ter amizade com Davi

Em conversa com Yasmin e Lucas Henrique no BBB 24 (Globo), Wanessa reclamou de Isabelle e opinou sobre a amizade da dançarina com Davi — chamando-a de "tonta".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, Wanessa contou aos aliados que já tentou alertar Isabelle sobre Davi algumas vezes: "Depois que Deus me iluminou para dormir ali [no mesmo quarto]... Já ouvi os dois conversando".