BBB 24: Perfil de Michel acusa Davi de gordofobia; adm do brother rebate

O adm de Michel apontou gordofobia na fala do motorista de aplicativo. "Vamos adividinhar, ser gordofóbico agora também virou gíria?".

Na sequência, o perfil de Davi se pronunciou e rebateu as acusações.

"Engraçado que o Adm é o reflexo do participante com mentiras e falsas acusações, não é mesmo? Anotado", escreveu o perfil do baiano.

Michel e Davi tiveram uma treta após uma dinâmica acontecida na casa.

Engraçado que o Adm é o reflexo do participante com mentiras e falsas acusações não é mesmo?

Anotado ✅ -- Davi Brito 🚗 (@davibritof) February 6, 2024

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Juninho Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER