BBB 24: Isabelle reage ao saber que sister a chamou de 'sonsa'

A dançarina explicou: "As pessoas pensam que eu passo a mão na sua cabeça. Elas não sabem o que a gente conversa. [...] Eu não te digo quando você está errado? As pessoas pensam que não, que eu compactuo contigo".

Na conversa, Davi revelou uma situação que ocorreu durante o Sincerão. O motorista de aplicativo acompanhou a dinâmica da sala e presenciou quando Yasmin chamou Isabelle de "sonsa".

Quando a casa estava fechada, a Yasmin falou: "Que sonsa, cara". Mas não fala nada. Eu ouvi ela falando "sonsa". Mas é isso, é jogo. Davi

Isabelle ficou chocada com a informação e, minutos depois, comentou com Leidy e Marcus: "Ela [Yasmin] nunca parou para se interessar em saber o quanto eu não concordo com ele [Davi]. Levar isso para um voto, eu acho fraco, comodismo. Não quer se expor, não quer jogar, não quer se indispor com outras pessoas".

