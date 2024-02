Bárbara: Isabelle saboneta e vira mediadora entre Davi e a casa do BBB 24

Davi Brito, 21, conversou com Matteus, 27, a respeito de sua relação com Isabelle, 31, dentro do BBB 24 (Globo). O baiano afirmou que a amiga não se deixa levar pelo que a casa pensa sobre ele e que tem certeza de que ela não abrirá mão da cumplicidade que construíram no confinamento.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, concordou que a dançarina manauara é de fato uma ótima amiga para Davi. "A Isabelle é o tipo de amiga que todos gostaríamos de ter. É aquela pessoa que, mesmo quando você estiver errado, vai te alertar, mas vai ficar do seu lado, te dar a mão e te ajudar a acertar. Essa é uma característica positiva da Isabelle."