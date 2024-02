Atriz Gina Carano processa Disney após demissão de 'The Mandalorian'

Gina Carona revelou que uma mensagem incomodou a empresa. Na publicação, ela comparou a perseguição dos judeus no Holocausto com o que estava acontecendo com as pessoas que falavam da covid e tinham posicionamentos conservadores. Na situação, a Disney a criticou por "difamar pessoas com base em suas identidades culturais e religiosas" — o que a atriz nega, indicando uma perda no contexto.

Reiterando o impacto negativo na carreira por discordar politicamente da Disney, a artista recebeu o apoio de Elon Musk. "Como um sinal do compromisso da X Corp com a liberdade de expressão, estamos orgulhosos de fornecer apoio financeiro para o processo de Gina Carano, capacitando-a a buscar a reivindicação de seus direitos de liberdade de expressão no X (antigo Twitter) e a capacidade de trabalhar sem intimidação, assédio ou discriminação", informou um representante da rede social.