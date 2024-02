Após Sincerão, Parcial UOL mostra participante na mira para deixar BBB 24

Um dos quatro participantes do Paredão deixará a casa do BBB 24 (Globo) hoje (6). Entre Alane, Beatriz, Juninho e Isabelle, veja quem está mais perto da eliminação conforme a parcial da enquete do UOL:

O que diz a enquete

Às 11h45, a parcial da enquete apontava que Juninho seria o eliminado do programa, somando 50,64% dos votos.