Após se irritar com Luna, Preciosa se sensibiliza em 'Fuzuê'

No capítulo de terça (05), da novela "Fuzuê" (Globo), Preciosa se indigna diante de Luna. Merreca enfrenta Julião. Preciosa se comove com os comentários de Luna sobre César.

Lampião passa mal após ingerir o almoço feito por Mercedes. Tonico proíbe Jefinho e Selena de assumirem um relacionamento. César manipula Preciosa. Heitor flerta com Selena. Alícia conversa com Julião e fica desconfiada. Merreca expulsa César da moradia de Maria.

Miguel adverte Luna por se comunicar com a imprensa. Pascoal desconfia do plano de Rui e César. Vieira alerta Pascoal sobre a proximidade da polícia com Gonçalo.