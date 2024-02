Após proibição de Tonico, Selena recebe flerte inesperado em 'Fuzuê'

No capítulo de terça (05), da novela "Fuzuê" (Globo), Preciosa se revolta contra Luna. Merreca confronta Julião. Preciosa se sensibiliza com os comentários de Luna sobre César.

Lampião passa mal após degustar o almoço preparado por Mercedes. Tonico proíbe Jefinho e Selena de serem um casal. César manipula Preciosa. Heitor flerta com Selena. Alícia conversa com Julião e fica desconfiada. Merreca expulsa César da casa de Maria.

Miguel adverte Luna por falar com a mídia. Pascoal desconfia do plano de Rui e César. Vieira alerta Pascoal sobre a aproximação da polícia com Gonçalo.