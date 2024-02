Após almoço com Mercedes, Lampião passa mal em 'Fuzuê'

No capítulo de terça (05), da novela "Fuzuê" (Globo), Preciosa protesta contra Luna. Merreca enfrenta Julião. Preciosa se emociona com os comentários de Luna sobre César.

Lampião passa mal após degustar o almoço preparado por Mercedes. Tonico veta Jefinho e Selena de serem um casal. César manipula Preciosa. Heitor flerta com Selena. Alícia conversa com Julião e fica desconfiada. Merreca expulsa César da residência de Maria.

Miguel adverte Luna por falar com a mídia. Pascoal desconfia do plano de Rui e César. Vieira alerta Pascoal sobre a aproximação da polícia com Gonçalo.