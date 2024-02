Yas Fiorelo: Isabelle e Davi precisam potencializar aliança no BBB 24

Embora não acredite que Isabelle venha a ser eliminada nesta semana, Yas defende que ela precisa de um enredo mais autônomo dentro do reality. "É difícil a Isabelle sair neste momento do jogo, mas ela precisa ter a própria história [dentro do programa] fora da narrativa do Davi - porque, por mais que a gente não goste [de como vem sendo], a narrativa dele já está construída."

Na visão da apresentadora, Davi e Isabelle precisam definir de uma vez por todas se são ou não aliados na competição. "Se eles querem formar aliança, que formam uma aliança mais potente. Se não querem - a própria Isabelle já sinalizou que quer jogar sozinha -, não tem problema. Cada um faz o que quer dentro do jogo."

Yasmin Brunet acordou e entendeu que Wanessa Camargo só a atrapalha no BBB

Fernanda, 32, disse a Rodriguinho, 46, que colocaria Wanessa Camargo, 41, no paredão do BBB 24 (Globo). Em conversa com Juninho, 41, o cantor afirmou que não considera Wanessa e Yasmin Brunet, 35, como rivais fortes no jogo.

Leão Lobo enxerga que a aliança de Wanessa e Yasmin no reality está por um fio. "Anda bem esgarçada, quase por arrebentar. Ela percebeu que a coleguinha a está atrapalhando [no jogo]. Como ela [própria] disse, quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. É preciso se posicionar - e, como a Wanessa não se posiciona, isso vai arrebentar já, já."