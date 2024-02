Wanessa diz que Beatriz 'passa mão' na cabeça de Davi; sister se defende

Na entrada do banheiro do BBB 24 (Globo), Beatriz e Wanessa tiveram uma longa conversa na noite de hoje (5) sobre Davi.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A cantora puxou o assunto, apontando que acredita que Beatriz e Alane "passam a mão" na cabeça de Davi. "Eu acho que vocês estão dormindo no ponto bonito, passando a mão na cabeça que tá sendo desrespeitosa, prepotente. Não é legal. Ele tem coisas legais? Tem. Ele não é 100% isso, ele é guerreiro, prestativo, amoroso com as pessoas que ele gosta mas frio e calculista no jogo."