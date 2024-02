Paraíso Tropical: Daniel mata charada sobre mentira e desmascara Taís

Taís diz a Daniel que planejou tudo porque está apaixonada por ele. Daniel acusa-a de trambiqueira e exige que ela confesse tudo a Paula. Taís se recusa e ele jura que vai provar a verdade. Cássio estranha Lúcia não ter retornado suas ligações.

Bebel pede que Olavo lhe pague aulas de etiqueta. Antenor diz a Taís que vai esperar uma semana para fazer o pagamento. Vanderlei conversa com Dinorá na praia. Virgínia diz a Iracema que agora é proprietária e entrega-lhe um cartão com o endereço do Copamar.

Otília conta para Cássio que Lúcia havia preparado um jantar para ele. Cássio tenta se desculpar, mas Lúcia manda-o parar de mentir e assume que está apaixonada por ele. Cássio lembra que jamais prometeu algo e ela o manda embora.